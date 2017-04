Animali Fantastici 2: Jude Law è ufficialmente il giovane Albus Silente

In un'intervista con la BBC Londonha parlato per la prima volta di quella che sarà la sua interpretazione di Albus Silente in

"La prima cosa che voglio fare è incontrare J.K:Rowling e parlare con lei nello specifico di chi lui sia e di chi vuole che lui sia (nel film), e imparare qualcosa in più sulla visione dell'autrice di questo grande uomo da giovane." Ha dichiarato l'attore.

Ha anche parlato di com'è lavorare con il regista David Yates, che torna per girare anche il sequel. Law ha espresso grande entusiasmo all'idea di lavorare con Yates, a cui il mondo di Harry Potter non è affatto estraneo.

"Ammiro molto il suo lavoro e non vedo l'ora di avere finalmente la possibilità di lavorare con lui. So che sarà in grado di catturare le mille sfaccettature della personalità di Silente che, come la stessa Rowling ha detto, è in un periodo della sua vita molto diverso (rispetto a quello cui siamo abituati a vederlo)", ha dichiarato il regista Yates.

E a voi piace l'idea di vedere Jude Law nei panni del grande Albus Silente?