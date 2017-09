Animali Fantastici 2: David Sakurai si unisce al cast del film

Con le riprese attualmente in corso, il cast del sequel disi arricchisce di un altro elemento:, che ricoprirà un ruolo da villain.

Come riportato da Deadline, infatti, Sakurai interpreterà Krall, uno dei maghi malvagi reclutati dal temibile Grindelwald che avrà ancora le fattezze di Johnny Depp. Il sito lo descrive come “un ambizioso ma scontroso criminale”, suggerendo che a un certo punto entrerà in conflitto pure con il suo maestro, Grindelwald.

Sakurai è apparso in precedenza in un episodio di Iron Fist, in particolare in Immortal Emerges From Cave, nella parte del villain Scythe; ad oggi è il suo ruolo di maggior rilievo negli Stati Uniti. Lo rivedremo in Stoic, al fianco di Antonio Banderas e Karl Urban.

Le riprese del sequel di Animali Fantastici –attualmente privo di un titolo ufficiale – sono in corso in Inghilterra per un’uscita prevista il 16 novembre 2018.