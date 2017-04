Animali Fantastici 2: Callum Turner è nel cast

Variety conferma un nuovo ingresso nel cast di. Stando al sito, l'attoreè stato ingaggiato dalla Warner Bros. Pictures per dare il volto al personaggio del fratello di Newt Scamander.

Eddie Redmayne tornerà ad interpretare Newt in questo atteso sequel, mentre Jude Law darà vita ad un giovane Albus Silente. Johnny Depp tornerà ad interpretare Grindelwald nel film.

Vedremo l'attore prossimamente in The Only Living Boy in New York, al fianco di Kate Beckinsale, Pierce Brosnan e Jeff Bridges. Le riprese di Animali Fantastici e Dove Trovarli 2 inizieranno in estate per la regia di David Yates, regista del precedente e degli ultimi quattro film dedicati alla saga di Harry Potter.

Il primo film è stato scritto per il cinema da J.K. Rowling, che ha curato la sceneggiatura del sequel, atteso per il 16 novembre 2018.