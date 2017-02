Angelina Jolie sarà protagonista di due nuove pellicole!

Secondosi prepara a tornare nel mondo del cinema dopo due anni di assenza dal grande schermo per concentrarsi sulla sua carriera da regista. E a quanto pare non parteciperà a un unico film, ma bensì due pellicole ai nastri di partenza per la

I due film che la vedranno protagonista sono un adattamento del romanzo di Simon Sebag Montefiore "Catherine the Great and Potemkin: The Imperial Love Affair" e uno spy drama ambientato nella seconda guerra mondiale basato sul libro del 2013 di Chiara Mulley "The Spy Who Loved: The Secrets and Lives of Christine Granville".

Il libro "La Spia che Amava" racconta la storia di Christine Granville (il cui vero nome è Krystyna Skarbek), la figlia di un aristocratico polacco che è diventata una delle spie più decorate della Gran Bretagna. Le sue gesta audaci includono l’infiltrazione nella Polonia occupata, farsi paracadutare in Francia e salvare uno dei suoi molti amanti da un'esecuzione della Gestapo. L’autore di James Bond Ian Fleming ha basato il personaggio di Vesper Lynd di Casino Royale sulla Granville.

Il biopic di Caterina la Grande si concentrerà sull'amore tra la regnante russa e il principe Grigorij Potemkin, un capo militare, statista e nobile, che insieme conquistò l'Ucraina e la Crimea. Tra i tanti precedenti biopic di Caterina la Grande vi è un film del 1996 per la TV interpretato da Catherine Zeta-Jones.

Questi due ruoli sono anche una concessione della Universal, che avrebbe il forte desiderio di avere la Jolie nel film La moglie di Frankenstein, ancora in fase di sviluppo e alla ricerca di uno sceneggiatore, e facente parte del reboot del Monsters Universe. La Jolie sta anche considerando di riprendere il suo ruolo di protagonista nel film della Disney Maleficent 2.

Angelina Jolie ha appena lanciato la sua nuova fatica da regista per Netflix, First They Killed My Father, e sta preparando il suo prossimo film dietro la macchina da presa intitolato Without Blood e tratto dal romanzo del 2004 di Alessandro Baricco.