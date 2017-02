Angelina Jolie reciterebbe in un sequel di Maleficent

è sempre più impegnata nella sua triplice veste di attrice, regista e produttrice e sembra che ben presto torneremo a raccontare i suoi impegni cinematografici, dopo il tormentato divorzio da. Tra i suoi progetti futuri potrebbe esserci davvero un sequel di Maleficent, pellicola nella quale la Jolie interpreta Malefica.

La notizia di un sequel del film sviluppato dalla Disney ormai risale a quasi due anni fa ma ora sembra che l'attrice abbia dato la sua disponibilità a recitare nuovamente nei panni della perfida strega, dopo il buon riscontro di pubblico del primo film del 2014, in realtà decisamente poco apprezzato dalla critica.

Per il momento non si hanno altre notizie in merito ma sappiamo che Angelina Jolie ha anche altri progetti in mente per il futuro prossimo tra cui anche un adattamento del romanzo di Alessandro Baricco, Senza sangue.

Nel 2015 Angelina Jolie ha diretto e interpretato il dramma By the Sea insieme al marito Brad Pitt, nel 2016 ha doppiato il personaggio di Tigre in Kung Fu Panda 3 mentre quest'anno uscirà il suo ultimo film da regista, First They Killed My Father.