Angelina Jolie avrebbe dovuto recitare in Giovani Streghe

Uno dei film cult degli anni '90,, diretto da, conoscerà presto un remake, scritto dallo sceneggiatore di 10 Cloverfield Lane,. Nelle ultime ore sono uscite anche delle indiscrezioni su Angelina Jolie , che avrebbe potuto interpretare il ruolo poi andato all'attricenel film del 1996.

Giovani Streghe è la storia di tre streghe adolescenti che all'epoca non riscosse un grande successo, né dalla critica né al botteghino, dove incassò 55 milioni di dollari in tutto il mondo. Tuttavia divenne presto un cult e secondo la casting director Pam Dixon il ruolo sarebbe potuto andare ad Angelina Jolie, all'epoca agli inizi della carriera, che partecipò ai provini così come altre giovani star come Alicia Silverstone e Scarlett Johansson. Alla fine ottenne la parte Neve Campbell, che in quel periodo era molto più conosciuta.

Inoltre Andrew Fleming avrebbe scritto un episodio pilota di una serie tv ispirata proprio a Giovani Streghe per la Fox, accolta qualche tempo dopo dalla WB che l'anno successivo fece debuttare Streghe, una delle serie più amate dell'inizio del nuovo millennio.

La sigla di Streghe ha come tema musicale una cover di una canzone dei The Smiths, usata anche in una scena di Giovani Streghe. Il cast del film vedeva, insieme a Neve Campbell, anche Fairuza Balk, Robin Tunney, Rachel True, Skeet Ulrich, Christine Taylor e Assumpta Serna.