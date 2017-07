Andy Serkis show! L'attore legge i Tweet di Trump con la voce di Gollum. Video

È da oggi nelle sale italiane The War - Il Pianeta delle scimmie , ultimo epico capitolo della trilogia prequel del franchise che vede protagonistanei panni di, che ospite aldiha dato spettacolo in modo assolutamente geniale.

Dopo una clip del film di Matt Reeves, infatti, all'attore è stato chiesto da Colbert di leggere i famosi e allucinanti tweet del Presidente Donald Trump con la voce di Gollum, e per entrare meglio nel personaggio Serkis è anche balzato sulla sedia per assumere la postura gobba della creatura protagonista de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit.



Inutile dire che il risultato è sensazionale e davvero esilarante, specie per l'interpretazione vocale dell'attore, straordinaria soprattutto in alcuni passaggi della lettura, come ad esempio quello iniziale sulle fake news.



Vedere per credere.