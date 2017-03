Andrew Garfield sarà protagonista del biopic Black Lion

Dopo un grandioso 2016 all'insegna del grande cinema d'autore, con lo splendidodie il war-moviediche gli è valso la nomination agli Oscar 2017,sembra voler continuare al meglio la sua già ottima carriera.

L'attore sembra infatti che ricoprirà il ruolo da protagonista nel prossimo Black Lion, un biopic dedicato al giornalista Carlos Mavroleon basato su di uno script del candidato agli Oscar Alessandro Camon. Garfield co-produrrà anche il progetto con la sua Garfield & Fowler al fianco di Daniela Taplin.



Mavroleon lasciò la sua vita da operatore di Wall Street per divenire un reporter di guerra di fama mondiale. Il film si concentrerà prevalentemente sull'infiltrazione del giornalista all'interno del territorio afghano poco dopo i bombardamenti contro Al Quaida del 1998 da parte degli Stati Uniti d'America. Purtroppo perse la vita proprio in questa occasione, ma grazie al suo lavoro e al suo sacrificio si scoprì parte del legame tra Talebani e Al Quaida.



Black Lion non ha ancora una data d'uscita ufficiale.