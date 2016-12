Andrew Garfield rifiutato per un ruolo perché non abbastanza bello

Non è certo un sex-symbol ma anche lui ha la sua schiera di fan al seguito, eppure Andrew Garfield ha rivelato di essere stato scartato per un ruolo a causa del suo aspetto.

Arriverà in Italia a gennaio nei panni di un gesuita in Silence, l’atteso nuovo film di Martin Scorsese; ma negli anni passati è stato anche Spiderman e ha preso parte a diversi fil di successo. Eppure anche Andrew Garfield ha attraversato i suoi periodo neri e si è visto rifiutato per ruoli ai quali teneva: “Volevo davvero interpretare…È una cosa stupida…C’era questo film de Le Cronache di Narnia. Il film sul principe Caspian”,ha rivelato durante un’intervista a ET., Garflied ha continuato: “Volevo davvero quella parte ma credo che la risposta sia stata ‘Non è abbastanza bello’ Cosa ci vuoi fare? Non sono abbastanza bello per fare Caspian”. Al suo posto fu scelto Ben Barnes, attore inglese che ha preso parte poi a Westworld e The Punisher.