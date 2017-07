Andrés Muschietti spiega le modifiche e i tagli allo script di It

Dopo il nuovo terrificante trailer di It , il regista del primo film tratto dal romanzo di Stephen King, non tenendo conto della mini-serie con protagonista Tim Curry, ha voluto spiegare quali sono stati i tagli e le modifiche allo script del film da lui diretto con Bill Skarsgård nelle maligne vesti del clown Pennywise.

Muschietti ha voluto raccontare quali aspetti della lavorazione ha dovuto modificare. Cary Fukunaga aveva scritto lo script iniziale del film, spostando l'ambientazione temporale dagli anni '50 agli anni '80 ma dovette poi abbandonare il progetto per le divergenze con lo studio. Muschietti ha elogiato il lavoro del collega ma a suo avviso mancava qualcosa:"Era uno script ottimo, nell'ambientazione e nella caratterizzazione dei personaggi ma mancava la capacità di It di trasformarsi e di cambiare forma. Ho iniziato a lavorare su quello. Nel nostro film non ci sono soluzioni che arrivano dal mondo esterno, dai genitori. Questi ragazzi sono Perdenti ma devono affrontare Pennywise. Il potere dell'unione e della fede come soluzione a tutto. Questo è il nostro film." Il cast di It comprende anche Jaeden Lieberher e Finn Wolfhard.