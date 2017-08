Andres Muschietti spiega il cambiamento di look di Pennywise per il remake di IT

IT è uno dei film più attesi dell'anno, non solo per l'amore sconfinato di numerosissimi fan di tutto il mondo per il romanzo di Stephen King ma anche per la curiosità intorno al progetto del film diretto da, diversi anni dopo l'uscita della mini-serie con protagonista Tim Curry nei panni del malvagio clown Pennywise.

Durante un'intervista a Collider, Andres Muschietti ha spiegato il cambiamento di look di Pennywise, che nella miniserie era legato all'immaginario degli anni '80 mentre nel film in procinto di uscire nelle sale sembra più legato ad uno stile d'epoca.

"La verità è che Pennywise è un'entità che vive da millenni. Esteticamente il look da ventesimo secolo non m'attira, mi sembra troppo legato alla dimensione circense. Sono più attratto da un look da diciannovesimo secolo e visto che Pennywise è in circolazione da diversi secoli mi sono chiesto se non fosse opportuno mostrare un look del 1800."

Pur apprezzando il look di Tim Curry nella miniserie, Muschietti ha affermato di voler rendere il clown più pauroso a livello istintivo. A giudicare dalle prime immagini sembra che l'obiettivo sia stato raggiunto.