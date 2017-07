Ancora problemi per Triple Frontier: il film Netflix perde Ben Affleck!

a riportare quest'oggi nuove grame per il sempre più tormentato Triple Frontier , acquistato ultimamente dadopo una travagliata gestazione pre-produttiva e considerato ormai in salvo da ulteriori problemi, speranza davvero vana.

Il sito riporta infatti che Ben Affleck, salito a bordo del progetto insieme al fratello Premio Oscar Casey Affleck e J.C. Chandor, sarebbe adesso fuori dal film, nonostante non vengano aggiunti dettagli in merito alla sua scelta. Il fratello minore e Chandor dovrebbero invece essere ancora coinvolti, salvo altri inaspettati cambiamenti.



Di certo non è un periodo d'oro per Ben Affleck, che dopo le pesanti critiche a Batman v Superman e l'abbandono di The Batman aggiunge alla sua lista un ulteriore progetto fallito, senza contare l'insuccesso commerciale del suo ultimo La Legge della Notte, un film al quale ha ammesso di aver lavorato molto e dal quale non ha purtroppo ottenuto nulla. Forse l'attore è intenzionato adesso a scegliere i suoi progetti con più piglio critico, puntando a un livello qualitativo superiore, sia come interprete che da regista. Ed è inutile nasconderlo, ma il successo del fratello non deve aver fatto molto bene alla sua autostima, anche se la gioia per i meriti di Casey deve essere davvero grande.



Triple Frontier non ha ovviamente una data d'uscita ufficiale, che purtroppo siamo certi tarderà ancora ad arrivare.