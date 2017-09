Anche Jamie Lee Curtis nel nuovo film di Halloween!

Due anni fa la Blumhouse ha annunciato un nuovo film della saga di, confermato ufficialmente a febbraio . Ora arrivano i primi eccitanti dettagli sulla pellicola che faranno felici i fan di vecchia data del franchise.

Lo studio ha confermato che l'attrice Jamie Lee Curtis tornerà ad interpretare il personaggio di Laurie Strode, nel suo ultimo atteso confronto con il serial killer Michael Myers. L'attrice è stata lanciata proprio con il primo capitolo della saga del 1978, ritornando poi nel sequel (Halloween II - Il Signore della Morte) del 1981; dopo essere stata assente nei capitoli 3, 4, 5 e 6, Jamie Lee Curtis torna in Halloween - 20 anni dopo del 1998.

In quest'ultimo episodio, la sua Laurie viene uccisa e questa notizia del suo 'ritorno' nel nuovo Halloween potrebbe confondere non poco; in realtà, il nuovo progetto ignorerà molti dei sequel realizzati nel corso degli anni, tra cui proprio Halloween - 20 anni dopo.

David Gordon Green firma la regia con una sua sceneggiatura, scritta insieme a Danny McBride. Il film uscirà il 19 ottobre 2018.