Anche James Marsden in lizza per Green Lantern Corps.?

Ieri sera vi abbiamo riportato una lista di attori considerati per il ruolo di Hal Jordan nel prossimo, ora We Got this Covered aggiunge un altro nome. Sembra che anchesia in lizza per la parte di Hal.

L'attore, dopo la sua partecipazione a Westworld, sembra essere tornato ad essere uno degli attori più desiderati ad Hollywood, ed è per questo che la Warner Bros. Pictures l'ha preso in considerazione. Marsden ha già lavorato ad un progetto DC, avendo partecipato al poco fortunato Superman Returns di Bryan Singer.

Marsden è legato ad un altro personaggio dei fumetti (Marvel), avendo dato il volto al personaggio di Scott Summers/Ciclope nel franchise della Fox dedicato agli X-Men. Purtroppo, il personaggio è sempre stato sfruttato poco e male.

Tra gli altri nomi, ricordiamo, ci sono Tom Cruise, Bradley Cooper, Joel McHale, Jake Gyllenhaal, Armie Hammer e, addirittura, Ryan Reynolds.