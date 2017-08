Anche Ian McShane nel reboot di Hellboy: sarà il Professor Broom

La produzione del reboot dedicato al personaggio di Hellboy, titolato, inizierà ufficialmente questo settembre e, per questo, iniziano ad arrivare le prime notizie sul cast della pellicola.

Infatti, David Harbour, nuovo interprete del personaggio, non sarà solo in questa nuova avventura e ritroverà anche il suo papà adottivo, il Professor Broom. Questa volta a dargli il volto sarà l'iconico attore Ian McShane (American Gods), come rivela il The Hollywood Reporter.

Il Professor Broom era già apparso nei primi due episodi firmati da Guillermo Del Toro con il volto dello scomparso John Hurt.

Neil Marshall dirigerà l'adattamento cinematografico del noto fumetto della Dark Horse, da una sceneggiatura firmata da Andrew Cosby, Christopher Golden & Mike Mignola. Il film non ha ancora una data di uscita e, secondo i rumor, potrebbe essere distribuita da Lionsgate.