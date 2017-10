Anche Gary, il cane della Fisher, ha visto il nuovo trailer di Star Wars. Foto!

I fan di tutto il mondo staranno cliccando e ricliccando sul nuovo ed entusiasmante trailer di Star Wars: Gli ultimi Jedi rilasciato questa mattina, curiosi di cogliere easter egg o possibili anticipazioni sul film di, e tra questi c'è anche, il fedele cagnolino della compianta

Beh oddio, non che riclicchi sul filmato e cerchi di scovarne tutti i segreti, questo no, ma il piccolo e fedele amico a quattro zampe dell'attrice scomparsa lo scorso dicembre è stato in primissima fila per vedere il trailer e ammirare nuovamente la Fisher in azione nel personaggio che la rese famosa e iconica in tutto il mondo.



Il profilo Instagram dove inoltre è stata caricata la foto che mostra Gary assorto nella visione è proprio a nome suo. L'immagine è anche toccante, perché è stata scattata nel mentre di un inquadratura della Fisher e si nota l'attenzione di Gary nel vedere la compianta padroncina. Ma anche questa è la magia del Cinema, un grande mezzo capace di ricongiungere sentimentalmente persino specie diverse.



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Adam Driver, Benicio Del Toro e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 13 dicembre 2017.