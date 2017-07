Anche Deadpool si congratula per il successo di Wonder Woman!

Mentre Wonder Woman dicontinua a sorprendere con un incasso mondiale di otlre 745 milioni di dollari al box-office, in patria il cinecomic DC ha superato il rivale Fox Deadpool , che si è voluto complimentare via Twitter con l'avversaria.

E il Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds non ha altro che amore per l'Amazzone interpretata dalla splendida Gal Gadot, volendosi congratulare con il cinecomic per "l'illustre competizione" ai botteghini, condividendo una foto a tema sui social (anche ri-twittata da Reynolds).



Mentre Deadpool ha chiuso la sua corsa in america con 363 milioni di dollari, Wonder Woman ha raggiunto attualmente quota 368 milioni. Nel mondo, però, il film di Tim Miller ha ancora la supremazia, potendo contare su 783 milioni, cifra che non siamo sicuri Wonder Woman possa raggiungere.



Vi ricordiamo che Deadpool 2 diretto da David Leitch uscirà nelle sale il 1° giugno 2018.