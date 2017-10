Ana: Gong Li protagonista del nuovo action-thriller di Martin Campbell

Stando a quanto riportato da Variety,sarà la protagonista di, il nuovo action-thriller diretto da).

Ambientato in Europa, il film sarà prodotto da Arthur Sarkissian e Bruno Wu, e l’intenzione sarebbe quella di far partire le riprese intorno al marzo o all’aprile del 2018. Scritto da Richard Wenk (The Equalizer, Jack Reacher – Punto di non ritorno, I mercenari 2), il film avrà un tono paragonabile al Nikita di Luc Besson.

Si tratta anche della seconda collaborazione tra Sarkissian e Campbell dopo quella in The Foreigner, film che vede protagonisti Jackie Chan e Pierce Brosnan approdato nelle sale statunitensi proprio oggi e che secondo le prime stime dovrebbe incassare a livello globale circa 88 milioni di dollari per la fine del weekend.