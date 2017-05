Ana: Dafne Keen di "Logan" sarà la protagonista del film

è un film drammatico che vedrà, la piccola star di "Logan" (che lì ha recitato al fianco di Hugh Jackman), protagonista della nuova pellicola diretta da

Al fianco della giovane attrice ci sarà Luiz Guzman. I due si incontreranno fortuitamente e legheranno; successivamente partiranno insieme per salvare lui dalla bancarotta o da qualcosa di anche peggio.

Scritto da Cris Cole e prodotto da Luillo Ruiz’ The Pimienta Film Company, Ana dovrebbe iniziare le riprese il mese prossimo a Porto Rico. Sarà la seconda volta che sceneggiatore, regista e produttore collaborano insieme a un progetto, dopo aver completato Mad Dogs, una serie su dei ragazzi che viaggiano verso il Belize per incontrare un vecchio amico e che poi si ritrovano in una strana e oscura situazione.

Preso dall'entusiasmo all'idea di lavorare con la piccola Keen, Guzman ha dichiarato:"In Ana, questi due attori straordinari ci porteranno con loro in un viaggio profondo e affascinante. Guzman e Keen saranno una combinazione vincente."