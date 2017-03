An Inconvenient Sequel: Truth to Power, Al Gore nel primo trailer ufficiale

È grazie alla Paramount Pictures che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di, documentario diretto dache continuerà a raccontare le battaglie ambientali dell'ex vice-presidente

A 11 anni di distanza dall'uscita nelle sale di Una scomoda verità di David Guggenheim che ha portato il problema della crisi climatica al centro della cultura popolare, questo sequel racconterà con la stessa verve e lo stesso tono avvincente il prossimo approdo verso una rivoluzione energetica reale. E a lottare sarà sempre Al Gore, instancabile e in viaggio per il mondo alla continua formazione di campioni per l'ambiente e alla divulgazione di una politica climatica internazionale.



An Inconvenient Sequel: Truth to Power uscirà nelle sale americane il 28 luglio 2017.