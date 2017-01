An Inconvenient Sequel: ecco il nuovo video del documentario con Al Gore

Contemporaneamente al debutto della pellicola alha pubblicato la prima clip estratta dal film, seguito del film del 2006. Il video è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia.

An Inconvenient Sequel: Truth To Power prosegue il racconto di Al Gore e della sua battaglia per un pianeta sostenibile. Il film del 2006, di cui questo è il sequel ufficiale, ha vinto due premi Oscar. Le macchine da presa lo inseguono dietro le quinte, durante momenti pubblici e privati, divertenti e drammatici, mentre continua la sua battaglia per un pianeta più sostenibile.

Ecco cosa ha dichiarato l’ex vice-presidente Al Gore: “Adesso è davvero importante dedicare noi stessi a risolvere la crisi del cambiamento climatico. Abbiamo ancora motivi per essere speranzosi, le soluzioni alla crisi sono a portata di mano”.

An Inconvenient Sequel: Truth To Power arriverà in sala a Luglio 2017. La clip, invece, è disponibile come sempre in fondo alla notizia. Buona visione!