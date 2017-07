Amy Schumer ritiene perfetta Anne Hathaway per Barbie

Attraverso un post sul suo profilo Instagram,ha voluto commentare la notizia diffusa nelle scorse ore circa il coinvolgimento dinel live action di Barbie , progetto al quale la Schumer ha dovuto rinunciare a causa di altri impegni lavorativi. Ma l'eventuale scelta della Hathaway sembra essere di gradimento per la comica.

Nel post Amy Schumer ritiene Anne Hathaway 'perfetta! Non vedo l'ora di vederlo!'. Il live action dedicato all'iconico personaggio di Barbie, vedrà la bambola più famosa del mondo nel mondo reale, alle prese con inaspettate difficoltà e diversi ostacoli.

Il film, diretto da Alethea Jones, arriverà nelle sale cinematografiche il 29 giugno 2018. Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 2013 per l'interpretazione di Fantine ne Les Misérables, Anne Hathaway nel 2016 ha recitato in Alice attraverso lo specchio di James Bobin, riprendendo il ruolo della Regina Bianca già interpretato in Alice in Wonderland di Tim Burton, e in Colossal di Nacho Vigalondo con Dan Stevens e Jason Sudeikis.