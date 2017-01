American Fable: diffuso online il trailer del film fantasy-horror

ha rivelato in esclusiva il primo trailer di, un fantasy-horror ambientato nel Midwest americano rurale del 1980 e diretto da, per la prima volta alla cabina di regia in questa pellicola che offre un nuovo punto di vista oscuro e grintoso al genere fiabesco.

Proprio come ne Il Labirinto del Fauno dove una giovane ragazza fugge alle atrocità della sua realtà per entrare in un inquietante mondo di fantasia, American Fable racconta la storia di una ragazza di undici anni di nome Gitty le cui fantasie fiabesche diventano reali. Questo racconto sembra meno fantasioso e di genere rispetto al film di Guillermo del Toro, ma anche qui la protagonista è inseguita da una figura cornuta. Presto, anche a lei cresceranno delle corna simili, dopo aver scoperto un uomo misterioso tenuto prigioniero nel silo della sua famiglia.

Anne Hamilton, che ha anche scritto la sceneggiatura, ha dichiarato al SXSW Film Festival che la storia derivava da un'immagine che ha popolato a lungo la sua mente: "Una ragazza di campagna tiene un cervo nella sua stalla, quando uno strano uomo proveniente dalla città si ferma da lei e in qualche modo si conoscono." Nel cast figurano Peyton Kennedy, Richard Schiff, Kip Pardue e Marci Miller.

Con il sostentamento della sua famiglia in pericolo a causa della crisi agricola del 1980, la ragazzina di undici anni Gitty (Peyton Kennedy) si perde in un mondo di fantasia a cui finisce per credere. Ma finisce nella sua stessa fiaba quando fa una scoperta sconcertante: un misterioso uomo ben vestito (Richard Schiff) è tenuto prigioniero in un silo della sua famiglia. È l'inizio di un labirintico percorso che trasformerà da capo a piedi il mondo di Gitty e la costringerà a mettere in discussione la sua lealtà verso la propria famiglia. Il debutto alla regia di Anne Hamilton scatena un torrente di bellissime immagini incredibilmente surreali mentre immerge gli spettatori nelle fantasie di una bambina.

American Fable esordirà nelle sale cinematografiche il 17 febbraio 2017.