Amber Heard sul set di Aquaman in una foto su Instagram

sarà tra le protagoniste di Aquaman , uno dei prossimi capitoli cinematografici targati DC Comics. Heard nel film interpreta Mera, regina sottomarina e moglie del protagonista, interpretato da. In queste ore sul profilo Instagram dell'attrice è comparsa una sua foto che mostra il look del suo personaggio.

Nella foto Amber legge un libro in un momento di relax dalle riprese. L'attrice ha dovuto sottoporsi ad un intenso programma atletico e fisico per poter interpretare al meglio il ruolo, nel quale la vedremo anche in Justice League.

Aquaman è l'adattamento cinematografico del supereroe creato nel 1941 da Paul Norris e Mort Weisinger.

Nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman e Dolph Lundgren. L'uscita nei cinema americani è prevista per il 5 ottobre 2018.