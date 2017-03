Amber Heard sarà la protagonista dell'action-thriller The Kind Worth Killing

La vedremo a novembre nei panni di Mera nell'attesissimodi, ma è stato ufficializzato in queste ultime ore che la bellareciterà nei panni della protagonista anche nell'action thriller

Diretto da Agnieszka Holland e basato sull'omonimo romanzo del 2015 scritto da Peter Swanson, il film seguirà la storia di Lily Kintner, una donna che su di un volto per Londra incontrerà un uomo di nome Ted Severson, che le rivelerà la crisi del proprio matrimonio, scherzando sul voler uccidere la moglie. Lily risponde che le piacerebbe aiutarlo e da una semplice battuta i due si ritroveranno coinvolti in un gioco al gatto e al topo con un detective brillante e determinato a catturarli.



Il romanzo di Swanson è stato precedentemente paragonato a La ragazza del treno di Paula Hawkins, già adattato con scarso successo per il grande schermo nel film con protagonista Emily Blunt. Attendiamo aggiornamenti sul casting e su di una data d'uscita ufficiale.