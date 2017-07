Alpha: Smit-McPhee in cerca di sopravvivenza nell'Era Glaciale nel primo trailer

Laha rilasciato online il primo, visivamente affascinante trailer ufficiale dell'annunciato, nuovo survival drama diretto da) che vede protagonista il giovane).

Il film è nella sostanza un'epica avventura di sopravvivenza ambientata nell'ultima Era Glaciale. Ci troviamo in quella che noi conosciamo oggi come Europa, circa 20.000 anni fa, e nel mentre della sua prima caccia con gli adulti, Zeta viene ferito da un bisonte e dato per morto. Dovrà così imparare a sopravvivere nelle terre selvagge per tornare a casa dalla sua famiglia prima dell'arrivo di un mortale Inverno.



Alpha vedrà nel cast anche Natassia Malthe, Leonor Valera, Johannes Haukur Johannesson, Mercedes de la Zerda e Jens Hulten, per un'uscita prevista nelle sale il 2 marzo 2018.