Allied - Un'ombra nascosta: un video ci mostra gli effetti speciali del film

In occasione dell’uscita in DVD e Blu-ray, oggiha rilasciato un video esclusivo dietro le quinte di, in cui vengono mostrati gli elaborati effetti VFX dietro la realizzazione dei trasporti aerei della seconda guerra mondiale nel thriller di guerra diretto da. Potete vedere il filmato subito dopo il salto!

Con Allied disponibile in digital HD a partire da oggi e in arrivo in home video dal 28 febbraio, questo video dietro le quinte mostra il lavoro di effetti visivi digitali che sono andati a ricreare l'atmosfera da seconda guerra mondiale del film, tra cui un hangar pieno di aerei d'epoca completamente ricreato. I VFX hanno anche contribuito a creare la minaccia onnipresente della morte in questo tempo di guerra, in particolare nella sequenza che vede uno stormo da combattimento aereo sotto fuoco nemico nel cielo stellato della periferia della città.

Sceneggiato da Steven Knight (Locke e Peaky Blinders), il film narra di Max Vatan, interpretato da Brad Pitt, un ufficiale dei servizi segreti americani che si innamora della combattente della Resistenza Francese Marianne Beausejour (Marion Cotillard), mentre sono sotto copertura nel 1942 nel Nord Africa. Dopo che i due sono ritornati a Londra, il loro matrimonio è messo in crisi quando Max scopre che sua moglie potrebbe essere una spia tedesca che cospira con il nemico. Gli vengono così date solo 72 ore per provare la sua innocenza, prima di essere costretto ad eseguire lui stesso la sentenza di morte che pende sulla testa di Marianne.