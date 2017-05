All The Old Knives: Chris Pine e Michelle Williams nel cast

a riportare quest'oggi la notizia che) e) sarebbero entrati in trattative ufficiali per interpretare i protagonisti dello spy-thriller

A dirigere troveremo con molte probabilità James Marsh (La Teoria del Tutto), su di uno script firmato da Olen Steinhauer, anche autore dell'omonimo romanzo da cui sarà tratta la pellicola.



La storia seguirà le due ex spie della CIA, Henry e Celia, che si incontreranno per una cena per ricordare i vecchi tempi in cui erano anche amanti. Nel corso della chiacchierata parleranno anche del "disastroso dirottamento del volo 127 della Royal Jordanian Flight, conclusosi con la morte di tutti i passeggeri". Un fallimento che pesa ancora oggi sulle spalle della stazione CIA di Vienna. Durante l'incontro si cercherà di capire se Henry voglia riaccendere la passione o scavare a fondo nella cospirazione, e diventerà presto chiaro che uno dei due ex-agenti non uscirà vivo da quella cena.



All The Old Knives non ha attualmente una data d'uscita.