All the Money in the World: trailer e poster per il nuovo film di Ridley Scott

Sony Pictures Entertainment ha diffuso in streaming il trailer e il poster ufficiali di, la nuova pellicola diretta da. Disponibile anche la versione italiana del filmato, diffusa da Lucky Red.

Il film, scritto da David Scarpa, racconterà del rapimento di J. Paul Getty III, pronipote del grande imprenditore statunitense J. Paul Getty. Nel ricco cast ci sono Mark Wahlberg, Michelle Williams, Kevin Spacey, Romain Duris, Timothy Hutton e il giovane Charlie Plummer, premiato di recente a Venezia per la sua interpretazione in Lean on Pete.

All the Money in the World è prodotto da Dan Friedkin, Bradley Thomas, dallo stesso Scott, Mark Huffam, Chris Clark e Quentin Curtis. L’uscita nelle sale americane avverrà l’8 dicembre 2017, nello stesso weekend di The Shape of Water di Guillermo del Toro. In Italia arriverà il 21 dicembre successivo.