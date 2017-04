All the Money in the World: Mark Wahlberg, Kevin Spacey e la Williams nel cast

È l'ad annunciare quest'oggi chesono ufficialmente entrati a far parte del cast di, il dramma sul sequestro diche sarà diretto da

Il film racconterà del rapimento dell'erede della compagnia miliardaria Getty Oil avvenuto nel 1937 e del disperato tentativo di sua madre, Abigail Getty, di convincere il nonno del ragazzo, John Getty Sr. -al tempo l'uomo più ricco del mondo-, a pagare il riscatto.



Mentre Spacey e la Williams dovrebbero rispettivamente vestire i panni di Getty Sr. e di Abigail, Wahlberg interpreterà invece Fletcher Case, un ex agente della CIA che fu inviato a Roma per far fronte al rapimento. I sequestratori richiesero un riscatto di ben 17 milioni di dollari, cifra che non venne pagata. I rapitori inviarono così una busta con un orecchio di John Paul ai famigliari, promettendone altre piene di ulteriori pezzi del suo corpo. Il riscatto venne infine pagato e il ragazzo fu ritrovato in una località del sud Italia.



All the Money in the World non ha ancora una data d'uscita ufficiale.