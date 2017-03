All I Want for Christmas is You: ecco il teaser trailer del film di Mariah Carey

, una della canzoni natalizie più celebri di, è destinata a diventare un film d‘animazione in CGI. L’amato canto natalizio aveva già ispirato un libro per bambini, ma ora sarà anche un lungometraggio che sarà rilasciato direttamente in home video. Trovate il teaser subito dopo il salto!

Una delle artiste musicali femminili più celebri, Mariah Carey narrerà e produrrà il film, che condivide uno dei suoi più preziosi desideri. "Sono entusiasta di poter portare la storia che ho cantanto alle nuove generazioni di famiglie", ha detto la superstar mondiale. La Universal 1440 Entertainment, una divisione produttiva della Universal Studios Home Entertainment, distribuirà il film d’animazione.

Originariamente pubblicato nel 1994, il singolo "All I Want for Christmas is You" ha venduto più di 14 milioni di copie. Nel 2016, più di due decenni più tardi, è stato il singolo più visto in streaming del periodo natalizio. L’omonimo libro illustrato per bambini, pubblicato nel 2015, ha già venduto oltre 750.000 copie.

"Come la canzone originale, All I Want for Christmas is You di Mariah Carey è destinato a diventare un classico natalizio per famiglie", ha dichiarato Glenn Ross, direttore generale e vice presidente esecutivo della Universal 1440 Entertainment. "È pieno di divertimento in famiglia, spirito natalizio, momenti toccanti e, naturalmente, Mariah Carey!"

Il film presenta un cast vocale con Mariah Carey (Mariah Carey: Il giro del mondo, Precious), Breanna Yde (School of Rock, The Haunted Hathaways), Henry Winkler (Happy Days, Royal Pains), Lacey Chabert (Mean Girls, Party of Five ), Phil Morris (Smallville, Seinfeld), Laya Hayes (Doc McStuffins, Sister Code) e Keiko Agena (Una mamma per amica, Transformers: Dark of the Moon).

All I Want for Christmas is You è diretto da Guy Vasilovich (Lego Star Wars, Red e Toby nemiciamici) con una sceneggiatura di Temple Mathews (Ritorno all'Isola che non c'è, La Sirenetta 2).