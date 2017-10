All I See is You: il nuovo trailer ufficiale dal film con Blake Lively

Open Road Films ha diffuso in rete un nuovo full trailer ufficiale di, il nuovo film di

All I See Is You narra le vicende di Gina e del marito James. I due sembrano vivere un matrimonio perfetto; Gina è cieca fin dall'infanzia in seguito ad un incidente d'auto nel quale sono morti i suoi genitori, un fatto dipende totalmente da James.



I due vivono a Bangkok, in Thailandia, e quando a Gina si prospetta la possibilità di avere un trapianto di cornee e riacquistare la vista, la sua vita coniugale inizia ad andare in crisi. James sente minacciata la propria esistenza e Gina inizia a notare dettagli inquietanti sul proprio matrimonio.

La pellicola arriva ad ottobre.