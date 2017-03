All Eyez On Me: rilasciato online il poster del biopic sul rapper Tupac

La, assieme ae ahanno rilasciato online il nuovo poster del biopic sul rapper, intitolato, che sarà diretto da, prolifico e rinomato regista di clip musicali al suo terzo film cinematografico. Potete vedere il poster in bianco e nero subito dopo il salto.

Il film racconterà la vera storia mai raccontata prima del rapper, attore, poeta e attivista Tupac Shakur. Il film seguirà Shakur dai suoi primi giorni a New York, seguendo l’evoluzione della sua carriera musicale fino a quando non arrivò ad essere una delle voci più riconosciute e influenti del mondo, prima della sua prematura morte all'età di 25 anni. Contro ogni probabilità e previsione, il talento grezzo di Shakur, con i suoi testi potenti e la sua rivoluzionaria forma mentis, lo spinse a diventare un'icona culturale la cui eredità continua a crescere anche oggi, dopo la sua scomparsa.

Diretto da Benny Boom (Next Day Air), il biopic è stato sceneggiato da Steven Bagatourian, Ed Gonzalez e Jeremy Haft. I produttori esecutivi sono invece L. T. Hutton, David C. Robinson e James G. Robinson.

All Eyez on Me vede protagonista Demetrius Shipp Jr. nei panni di Tupac Shakur, accanto ad un vasto cast composto da Danai Gurira nel ruolo di Afeni Shakur, la madre di Tupac, attivista politica e membro delle Pantere Nere, Jamal Woolard nei panni di The Notorious B.I.G., ex-amico di Tupac divenuto poi suo rivale, Stefon Washington nel ruolo di Puff Daddy, Kat Graham nei panni di Jada Pinkett, Grace Gibson nel ruolo di Faith Evans, Erica Pinkett nei panni di Ayanna Jackson, Lauren Cohan nella parte di Leila Steinberg, Jamie Hector nel ruolo di Mutulu Shakur, Annie Ilonzeh nei panni di Kidada Jones, Keith Robinson nella parte di Atron Gregory, Dominic L. Santana nel ruolo di Suge Knight e Jarrett Ellis nei panni di Snoop Dogg.

L’uscita di All Eyez On Me nelle sale cinematografiche statunitensi è fissata per il 16 giugno 2017.