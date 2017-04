All Eyez On Me: il nuovo trailer ci da un assaggio della vita di Tupac Shakur

E' online il nuovo trailer sulla vita del rapper Tupac, realizzato da CODEBLACK OnDemand. Il film,è diretto dae prodotto da L.T. Hutton, David Robinson e James G. Robinson. .

La sinossi ufficiale: "All Eyez On Me parla della storia vera e mai raccontata del prolifico rapper, attore, poeta e attivista Tupac Shakur. Il film segue Shakur dai suoi primi giorni a New York, all'evoluzione in una delle voci più conosciute e influenti al mondo, fino alla sua morte, avvenuta all'età di soli 25 anni. Nonostante tutto, il suo talento schietto e genuino, le sonorità potenti e un pensiero rivoluzionario lo hanno portato a diventare un'icona la cui fama e popolarità continua a crescere anche oggi, ad anni dalla sua scomparsa".

Tupac ha venduto 75 milioni di dischi nel mondo e il cast del film è composto da Kat Graham, Lauren Cohan, Hill Harper, Jamal Woolard, Danai Gurira e Demetrius Shipp Jr. nei panni di Tupac Shakur