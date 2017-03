All Eyez On Me: in rete il nuovo trailer del biopic di Tupac

La, lae lahanno rivelato il nuovo trailer per il film biografico sulla vita del rapper, che porta il titolo di, che voi come sempre potete trovare in fondo alla news, dopo il salto.

Il film racconta la storia vera e non raccontata del prolifico rapper, attore, poeta e attivista Tupac Shakur. La pellicola segue Shakur dai suoi primi giorni a New York attraverso la sua evoluzione che lo ha portato a diventare una delle voci più influenti del mondo, prima della sua morte prematura all'età di 25 anni. Contro ogni probabilità, il talento grezzo di Shakur, i suoi testi potenti e i suoi pensieri fuori dagli schemi lo spinsero a diventare un'icona culturale la cui eredità continua a crescere ancora oggi, molto tempo dopo la sua scomparsa.

Diretto da Benny Boom, All Eyez on Me vede come protagonisti Kat Graham, Lauren Cohan, Hill Harper, Jamal Woolard, Danai Gurira e Demetrio Shipp Jr. come Tupac Shakur.

Ricordiamo che All Eyez On Me ha una data di uscita nelle sale cinematografiche statunitensi prevista per il 16 giugno 2017.