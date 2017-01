All Eyez on Me, il film su Tupac ha un data di uscita

Uscirà prima di quanto previsto in America: All Eyez on Me è il nuovo film sul rapper Tupac morto assassinato durante una sparatoria. In Italia in film sarà distribuito dalla Lionsgate.

Il trailer di All Eyez on Me è uscito appena qualche giorno fa e oggi è stato annunciata una nuova data di rilascio per il film su Tupac (precedentemente fissata per novembre 2017) e non è casuale, sarà il giorno in cui Shakur avrebbe compiuto 46 anni, il prossimo 16 giugno. Il biopic è stato diretto da Benny Boom, regista di numerosi videoclip hiphop e due film minori, e nei panni del rapper è stato scelto Demetrius Shipp Jr..

Il progetto di All Eyez on Me, titolo del quarto album di Tupac, era iniziato nel 2011, è passato tra le mani di ben due registi e nel 2015 si è impanato in controversie legali che ne hanno fermato l'uscita. Ormai il rilascio sembra definitivo, in Italia il biopic sarà distribuito dalla Lionsagate.