Alita: Battle Angel, Mahershala Ali avrà un doppio ruolo

Fresco della vittoria dell'Oscar al miglior attore non protagonista grazie alla sua interpretazione insi appresta a tornare sul set per nuovi progetti. Ali è entrato a far parte del cast di, pellicola che vede già al suo interno due premi Oscar come Christoph Waltz e Jennifer Connelly.

Nel post-Notte degli Oscar, Mahershala Ali ha parlato alla stampa del film di Robert Rodriguez e non ha solo confermato la sua presenza ma ha affermato che interpreterà due ruoli.

"Sono molto entusiasta per Alita: Battle Angel. In quel film interpreto due ruoli ed è stato uno sballo, ho finito le riprese due settimane fa."

Uno dei ruoli che Ali interpreta nel film è sicuramente Vector, uno dei villain, un uomo che gestice e trucca gli incontri in un gioco di combattimento chiamato Motorball.

Adattamento del manga di Yukito Kishiro, Alita: Battle Angel era un progetto su cui aveva messo gli occhi James Cameron, prima di lasciarlo a Robert Rodriguez visti i suoi impegni con i sequel di Avatar. Cameron e Jon Landau cureranno la produzione.

"Mi sono esaltato quando Robert ha detto che voleva fare Battle Angel, erano anni che volevamo fare un film insieme. Questo progetto mi sta molto a cuore e non c'è nessuno di cui potrei fidarmi di più di Robert."