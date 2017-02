Alita: Battle Angel, Jennifer Connelly entra nel cast del film

Il cast del prossimo adattamento del manga, ha conquistato un altro grande membro con l'aggiunta del premio Oscar, celebre pere, a quanto sembra, l'attrice riprodurrà uno dei cattivi del film.

Tra gli altri attori già confermati per far parte del cast abbiamo Rosa Salazar come protagonista, insieme al vincitore di un Academy Award Christoph Waltz, Jackie Earle Haley, Ed Skrein, Eiza Gonzales, Lana Condor, Leonard Wu e Mahershala Ali.

Ambientato nel XXVI secolo, Alita: Battle Angel racconta la storia di Alita, un cyborg dalle sembianze femminili senza ricordi che viene recuperato da un deposito di demolizione da Dyson. Dopo che Alita viene ricostruita, ricorda solo la sua formazione in un'arte marziale mortale e diventa un cacciatore-guerriero, con l'obiettivo rintracciare ed eliminare i criminali. Nel contesto di un epico action-adventure, il film si propone di esplorare il viaggio di una giovane donna alla scoperta di sé e dell'amore.

James Cameron ha sviluppato l'adattamento per il grande schermo per più di un decennio, ma ora che è è in fase di pre-produzione per i quattro sequel di Avatar, ha le mani un po' impegnate e ha lasciato le redini del progetto al registra di Sin City, ovvero Robert Rodriguez.

Il film è attualmente in produzione e il suo rilascio è previsto per il 20 luglio 2018.