Alita: Battle Angel, Jackie Earle Haley parla dell'esperienza sul set

Durante il recente Comic-Con di San Diego,è stato intervistao da ScreenRant e ha parlato della sua esperienza sul set di Alita: Battle Angel , prossimo progetto che lo vedrà nelle sale cinematografiche. Haley ha raccontato di come la sua sia stata un'esperienza differente dalle altre che ha avuto in passato.

Alita: Battle Angel è stato realizzato con un budget di 200 milioni di dollari ed è l'adattamento della famosa serie anime di fantascienza del 1990. Diretto da Robert Rodriguez, il film è scritto e prodotto da James Cameron. Il film dovrebbe abbracciare la trama dell'anime, in un futuro post-apocalittico con protagonista una ragazza cyborg con problemi d'amnesia.

"Un'esperienza completamente nuova per me - ha affermato Haley - Alla mia età mi sento come se avessi fatto davvero di tutto in questa produzione. Mi occupo completamente del mio personaggio, craeto in CGI, come un regista. Lo script è davvero buono ed è fantastico lavorare con Robert e il resto del cast perchè ognuno ha fatto un ottimo lavoro. Indossavo casco e bodysuit per tutto il tempo e talvolta c'erano cose reali e talvolta no. Un viaggio diverso, davvero diverso."

Nel cast del film anche Rosa Salazar, Christoph Waltz, Keean Johnson, Mahershala Ali, Ed Skrein, Michelle Rodriguez e Jennifer Connelly.