Alien si fa in quattro: Ridley Scott ha pianificato almeno altri quattro film

A quanto pare laha in programma un bel po’ di sequel dinei prossimi anni. Parlando con il sito, il registaha infatti rivelato che, fintanto che il pubblico si rivelerà interessato al suoquando uscirà nei cinema il 19 maggio, ha in serbo grandi piani per la saga fantascientifica.

Ridley Scott ci aveva già avvertito che questa volta non aveva intenzione di mollare il franchise di Alien molto facilmente, e in una precedente intervista aveva parlato della sua voglia di continuare a dirigere nuovi film della saga. Ora è tornato alla carica, dichiarando questa volta che "Ce ne sarà un altro prima che, logicamente, in senso cronologico, si arrivi all'originale Alien", ha detto Scott "Se avremo successo con questo, e poi con il successivo, poi ce ne saranno sicuramente altri tre."

Come se non bastasse, Ridley Scott sembra anche aver misteriosamente rivelato per sbaglio il titolo Alien: Awakening quando ha cominciato ad elencare i vari film, posizionandolo cronologicamente tra Prometheus e Alien: Covenant. Awakening, posto che questo sia davvero il titolo del prossimo Alien, sarà quindi un prequel di Covenant, che magari ci svelerà l’arrivo sul pianeta Paradise di David ed Elizabeth Shaw? Per ora possiamo fare solo supposizioni, ma restate sintonizzati per le eventuali novità!

Jack Paglen (Transcendence) e Michael Green (Green Lantern) hanno scritto la sceneggiatura di Alien: Covenant, il nuovo capitolo del franchise horror / fantascientifico di Alien. L'equipaggio della nave colonia Covenant, diretta verso un remoto pianeta da terraformare, viene dirottato su un altro pianeta dopo aver ricevuto un segnale di soccorso. I coloni scopriranno così quello che pensano sia un paradiso inesplorato, ma che in realtà si rivelerà in poco tempo un pericoloso mondo ostile, e la fuga sarà l’unica opzione praticabile.

Alien: Covenant esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 maggio 2017.