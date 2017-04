Alien: la saga completa approda in RAI in occasione dell'uscita del nuovo film

In occasione dell’uscita nei cinema dil’11 maggio, la saga cult diapproda alla. Dal 19 al 21 aprile infatti, la sede di Viale Mazzini della rete televisiva nazionale ospiterà la statua originale dello, in uno spazio accessibile per permettere ai fan della saga di fotografarla e osservarla da vicino.

L’iniziativa anticipa Alien Legacy, con la saga completa che verrà trasmessa da RAI4 a partire dal 24 aprile, un imperdibile appuntamento in prima serata per sette settimane che accompagnerà i fan fino all’uscita del nuovo capitolo del franchise al cinema. La partnership permetterà a tutti, fan vecchi e nuovi, di entrare nel mitico mondo di Alien, uno dei capolavori della fantascienza cinematografica.

Di seguito vi lasciamo il programma completo con le date degli imperdibili appuntamenti del ciclo di Alien Legacy, che comprende tutti i film dell’Alien Universe, il primo film che vide scontrarsi Alien e Predator, nonché il reboot dei Predators.

RAI 4 Ciclo Alien Legacy: ogni lunedì a partire dal 24 aprile, alle ore 21:05

Aprile

24/04: Alien di Ridley Scott

26/04: Alien – Director’s Cut di Ridley Scott (in seconda serata)

Maggio

01/05: Aliens – Scontro finale di James Cameron

08/05: Alien 3 di David Fincher

15/05: Alien – La clonazione di Jean-Pierre Jeunet

22/05: Alien vs Predator di Paul W.S. Anderson

29/05: Predators di Nimród Antal

Giugno

05/06: Prometheus di Ridley Scott