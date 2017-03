Alien: per Ridley Scott il prossimo film è già scritto; riprese nel 2018?

Da qualche tempo sono iniziate a diffondersi in rete vari video e immagini dal set per l'imminente pellicoladellae ora arriva la notizia secondo cui il regista e fondatore del celebre franchisingavrebbe confermato che il prossimo film potrebbe iniziare le riprese già nel 2018.

Il regista, infatti, ha dichiarato che il prossimo film su Alien è già stato scritto e che attualmente si sta programmando un inizio delle riprese già nel corso del prossimo anno: "Abbiamo più volte avuto conferma del successo di questo franchise e quindi è meglio tenersi pronti" - ha detto Scott - "Non vogliamo avere un'interruzione di due anni, quindi dobbiamo tenerci pronti a partire l'anno prossimo.".

Se c'era qualche dubbio che il regista settantanovenne avesse intenzione di continuare ad espandere questo universo, Scott ha chiuso la sua dichiarazione aggiungendo: "Vogliamo sviluppare veramente un grande franchise, potrei continuare anche per altri sei. Non ho intenzione di chiudere troppo presto la saga di nuovo.". Molto probabilmente questa indicazione di Scott non è da prendere, tuttavia, alla lettera, poiché la saga prequel ha una durata prevista di quattro film a partire da Prometheus.

Ricordiamo che Alien: Covenant farà il suo debutto nei cinema statunitensi il 19 maggio.