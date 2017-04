Alien: il finale originale prevedeva la morte di Ellen Ripley

A maggio esce nelle sale, per la regia di. Quello che veniamo a sapere in questi giorni, è che l'eroina interpretata da, in principio doveva morire. E questo avrebbe portato a... forse nessun altro film!

E' proprio Ridley Scott a raccontare come sarebbe dovuto finire il primo Alien, del 1979, specificando che nella lotta finale con il mostro Ellen Ripley (Sigurney Weaver) sarebbe morta, nella sua visione delle cose. "Pensai che l'alieno sarebbe dovuto ritornare, così che Ripley l'avrebbe poi arpionato senza però ferirlo, e quindi lui l'avrebbe colpita, le avrebbe rotto il casco e staccato la testa."

E continua dicendo che l'alieno avrebbe dovuto anche coprire le proprie tracce, usando i comandi della nave per inviare un messaggio: "Avrebbe imitato la voce del Capitano Dallas, dicendo "passo e chiudo".

Sarebbe stato un finale molto più deprimente e cupo e pare che la produzione non lo amasse particolarmente, tanto che Scott continua dicendo che "il funzionario della Fox era sul set con l'intenzione di licenziarmi in tronco e così non lo facemmo." Magari ci sarebbero stati comunque i capitoli successivi, ma in ogni caso la storia si sarebbe sviluppata in modo diverso. Per adesso aspettiamo ansiosi l'uscita di Covenant.

Alien: Covenant esce l'11 maggio 2017 e il cast comprende Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Jussie Smollett, Carmen Ejogo, Amy Seimetz.