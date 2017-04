Alien Day: torna il 26 aprile l'evento mondiale dedicato alla celebre saga!

L’torna il 26 aprile, e se vi state chiedendo perché proprio quel giorno, sappiate che il pianeta LV-426 (4 il mese di aprile, 26 il giorno), è il luogo dove sono ambientati la maggior parte dei film della saga di. Per l’occasione laha fatto le cose in grande, come potrete vedere dal programma rilasciato.

In occasione dell’uscita del nuovo attesissimo capitolo diretto ancora una volta da Ridley Scott, intitolato Alien: Covenant e in uscita in Italia l’11 maggio, i membri del cast del film si uniranno ai festeggiamenti con un evento live in streaming e un quiz interattivo.

Sono due i più importanti eventi della giornata del 26 aprile:

Evento Global One-Night Screening - In tutto il mondo ci saranno proiezioni del film originale di Ridley Scott Alien (1979).

In Italia, l’Alien Day sarà celebrato in 6 città: Roma (Cinema Adriano), Milano (Arcadia di Melzo), Firenze (The Space), Modena (Cinema Victoria), Torino (UCI) e Bari (UCI) e comprenderà la proiezione del primo Alien (1979), in versione rimasterizzata, seguita da un saluto e un’introduzione di Ridley Scott e da due lunghe scene in esclusiva del nuovo Alien: Covenant. A Roma sarà allestita una speciale scenografia che riproduce le ambientazioni del film. Inoltre, in tutte le sale dove sarà celebrato l’Alien Day i fan potranno ricevere l’albo speciale di Alien edito da saldaPress.

Inoltre, acquistando un biglietto per una delle proiezioni di Alien, si riceverà in regalo un codice per vedere Prometheus su Wuaki, la piattaforma digitale che permette di acquistare e noleggiare i propri film, le ultime novità e preordinare i film al cinema con un’eccezionale alta definizione e senza abbonamento.

Evento live in streaming - dai Fox Studios di Los Angeles, a partire dall’una di notte (ora italiana), sui canali social di Alien e sul sito dell’Alien Universe (www.alienuniverse.co.uk) i fan potranno interagire con il cast con una sessione di Q&A, nonché visionare molti spezzoni girati dietro le quinte che illustreranno il making of di Alien: Covenant.

Durante lo streaming saranno annunciate interessanti sorprese su prodotti legati all’universo di Alien, come un misterioso annuncio da parte di Madame Tussauds, che svelerà altri dettagli sull’arrivo di una incredibile sorpresa per l’estate in una delle sue location storiche.

Per maggiori informazioni sulle attività dell’Alien Day, potete consultare il sito www.alienuniverse.co.uk. I fan possono anche unirsi alle conversazioni sull’evento con l’hastag #alienday su Twitter, Instagram e Facebook.