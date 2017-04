Alien: Covenant, una spettacolare cover di Empire

Empire ha diffuso in anteprima una nuova cover ufficiale del loro magazine dedicato all'attesissimo, in arrivo questo maggio nei cinema. Potete ammirare la cover in calce alla notizia.

Alien: Covenant è il sequel di Prometheus ed un prequel della celebre saga horror di fantascienza, Alien. Ridley Scott è il regista di questo nuovo episodio, da una sceneggiatura firmata da John Logan & Dante Harper.

Nel film, la navicella Covenant è in missione di colonizzazione e atterra su un pianeta capace di ospitare la vita. Tra di loro c'è l'androide Walter (Michael Fassbender). Il paradiso che vanno ad esplorare, però, nasconde una terribile minaccia e l'equipaggio dovrà cercare di sopravvivere, sotto gli occhi vigili di David (Fassbender), un sintetico dallo stesso aspetto di Walter ed unico sopravvissuto della spedizione precedente, Prometheus.