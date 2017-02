Alien: Covenant, una nuova immagine immortala lo sbarco sul pianeta

Tra poco più di un paio di mesi, il pubblico potrà tornare ancora una volta ad immergersi nel mondo di. La seconda parte della trilogia prequel diintitolata, mostrerà la seconda interazione tra gli esseri umani e gli alieni, e ovviamente non sarà per niente amichevole.

Dopo aver rilasciato online un prologo di cinque minuti che ci presentava il cast, ora possiamo dare un nuovo sguardo al momento dello sbarco de coloni. La nuova immagine è finora una delle foto più luminose del film, e ci mostra l'equipaggio scendere dalla Covenant, mentre si appresta ad esplorare questo nuovo mondo apparentemente idilliaco.

La foto ha debuttato su Empire Magazine, e la rivista ha anche aggiunto qualche nuova informazione per quanto riguarda la trama del film, e il motivo per cui l'equipaggio si trova sul pianeta in primo luogo. A quanto pare questo pianeta non era la loro destinazione originaria: hanno deviato per rispondere a una chiamata di soccorso. E se conosciamo bene la saga di Alien, rispondere alle chiamate di soccorso non porta mai niente di buono! Potete dare uno sguardo alla nuova immagine in calce alla notizia.

In Alien: Covenant, l'equipaggio della nave coloniale Covenant è diretto verso un nuovo pianeta da rendere abitabile, ai confini della galassia. Un segnale di soccorso li farà però deviare verso quello che a prima vista appare come un paradiso perduto, ma che si rivelerà un luogo ostile dall’oscuro passato abitato dal misterioso "sintetico" David.

Sequel di Prometheus e prequel del primo Alien, Alien: Covenant è il sesto film del franchise. Il film è diretto ancora una volta da Ridley Scott, che lavorerà anche al successivo sequel.

Alien: Covenant vanta un cast internazionale tra cui troviamo Katherine Waterston, Michael Fassbender, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander Inghilterra e Benjamin Rigby.

Alien: Covenant esordirà nelle sale cinematografiche il 19 Maggio 2017.