Alien: Covenant: una nuova immagine annuncia il trailer?

In questi giorni le informazioni su, il nuovo capitolo nella saga dell’alieno più viscido e letale dell’universo, stanno arrivando in massa:pare essere nel film, e ora arriva questa immagine, che pare annunciare che un trailer è ormai imminente.

Giusto ieri, l’account Twitter di Alien Anthology aveva pubblicato questa immagine, accompagnata da una sequenza numerica: 220512052104. E oggi è arrivata una nuova foto, che raffigura alcune capsule di ibernazione tipiche dell’universo Alien. Ma ciò che più conta è che con essa è giunto un altro codice: 130112062104.

C’è chi dice che queste sequenze altro non sono che l’ammontare di microsecondi che mancano alla release del primo trailer del film: ieri mancavano dunque circa due giorni e mezzo, oggi solo uno e mezzo. Non c’è a dire il vero una corrispondenza perfetta: le due immagini sono state postate a solo 18 ore di distanza l’una dall’altra, eppure i “microsecondi” di differenza equivarrebbero a 90399990000, ovvero all’incirca 25 ore.

Qualcosa dunque non torna, ma non ci sono al momento altre interpretazioni di queste sequenze, che certamente non sono qualcosa di casuale, ma un qualche indizio riguardante il film. Teniamo dunque gli occhi aperti per nuove foto e indizi, oltre che per un possibile trailer in arrivo dopodomani.

Alien: Covenant è diretto da Ridley Scott, il regista dietro ad Alien e Prometheus, il primo e l’ultimo (ad oggi) film della saga. In questi giorni anche un altro dei vecchi capolavori di Scott ha visto uscire il trailer per il sequel Blade Runner 2049, atteso per l’anno prossimo.