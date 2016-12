Alien: Covenant: la terza immagine col misterioso codice

La 20th Century Fox continua imperterrita in questo suo misterioso gioco fatto di immagini e sequenze numeriche riferite a. C’è forse un trailer in arrivo?

L’immagine mostra un corridoio immerso nell’oscurità: le pareti richiamano il design industriale e al contempo organico che HR Giger ha usato per dare all’universo di Alien un look riconoscibile e inquietante; dal fondo del corridoio giunge una luce, come a segnalare la presenza, o forse l’arrivo di qualcosa di importante.

Ma ciò che conta è il codice: 185612082104. Che diavolo significa? Ieri vi avevamo parlato dell’ipotesi che le cifre indicassero il numero di millisecondi che mancavano all’uscita del trailer, come qualcuno online aveva ipotizzato. Ma il numero di oggi pare smentire questa lettura: è infatti più alto di quello rilasciato ieri, quindi non stiamo parlando di un countdown.

Non sappiamo più cosa ipotizzare, anche se è da notare che tutte le sequenze terminano con 2104. D’altronde i fan le stanno provando tutte: c’è chi ha sommato le diverse cifre che compongono i tre codici, senza però ottenere niente; c’è chi si è messo a chiamare i numeri telefonici corrispondenti; e c’è chi si è semplicemente arrabbiato con la produzione perché i suoi nervi non reggono più l’attesa.

Vediamo come continua questo trucchetto che il team dietro al marketing di Alien: Covenant sta portando avanti da ormai tre giorni. Domani probabilmente arriverà un quarto pezzo del puzzle, e speriamo che le cose si chiariscano. E voi, cari lettori, avete qualche idea a riguardo? Qualche intuizione che possa illuminare questo mistero? Fateci sapere nei commenti.