Alien: Covenant, sono online tre nuovi promo!

La 20th Century Fox ha rilasciato tre nuovi video del prossimo film di, in uscita nelle sale italiane l'11 maggio 2017.

I nuovi promo sono simili a quelli già rilasciati all'inizio della settimana, fanno vedere qualcosa in più sull'equipaggio della Covenant, per esempio i saluti prima di partire per il loro lungo viaggio spaziale. I video includono Danny McBride nei panni di Tennessee, Demián Bichir del Sergeant Lope e Tess Haubrich di Rosenthall.

Alien: Covenant è sequel di Prometheus, e seguirà il viaggio della nave Covenant, diretta verso un pianeta nell’angolo più oscuro della galassia. Quello che tutti credono essere un paradiso inesplorato è in realtà un ostile e minaccioso pianeta alieno il cui unico abitante è l’androide David (Michael Fassbender), sopravvissuto alla missione precedente, Prometheus.