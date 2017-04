Alien: Covenant, rilasciato online il nuovo poster coreano

È stato rilasciato online un nuovo poster coreano dell’ultimo film del regista, che ci chiede di scegliere lo strumento della nostra distruzione: l’androide interpretato da(Walter o David?), o il mefistofelico Neomorfo. Trovate lo spoileroso poster subito dopo il salto in calce alla notizia!

Il motto di questo nuovo poster internazionale di Alien: Covenant recita "Quale sarà la fine del genere umano?", e la scelta che ci viene data è tra il sinistro androide Walter o David (entrambi interpretati da Michael Fassbender), e il proto-Xenomorfo, che ora conosciamo con il nome di Neomorfo.

Alcuni spoiler del film, diffusi in occasione della proiezione esclusiva del Cinemacon, hanno reso molto chiaro che David rappresenterà una minaccia per l'equipaggio della Covenant, forse ancora più pericolosa degli Alien stessi, quindi sarà molto interessante vedere come gestirann queste interessanti dinamiche tra fazioni, e chi resterà in piedi alla fine dei giochi.

In Alien: Covenant, l'equipaggio dell’omonima nave coloniale, diretto verso una nuovo pianeta da terraformare, viene dirottato a causa della ricezione di un segnale di soccorso sconosciuto. I membri dell’equipaggio scopriranno così quello che a prima vista sembra essere un paradiso inesplorato, ma che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso, popolato di pericolose spore aliene. Unico abitante del luogo sembra essere il 'sintetico' David (Michael Fassbender), superstite della spedizione Prometheus.

Nel cast del film figura la nuova protagonista Katherine Waterston nei panni di Daniels, Michael Fassbender nel doppio ruolo degli androidi David e Walter, Noomi Rapace che tornerà ad interpretare la Dottoressa Elizabeth Shaw, Guy Pearce, ancora una volta nei panni del magnate Peter Weyland, James Franco nel ruolo di Branson, il capitano della Covenant e marito di Daniels, Danny McBride nel ruolo del pilota della Covenant, Carmen Ejogo e Demien Bichir.

Alien: Covenant esordirà nelle sale cinematografiche il 4 Agosto 2017.